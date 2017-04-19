Şampiyonlar Ligi'nde R. Madrid, B. Münih'i Eleyerek Yarı Finale Çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan ve uzatmalara giden maçı Real Madrid, 4-2 kazandı.

HER ŞEY VİDAL'İN ATILMASIYLA BAŞLADI

İlk yarısı 0-0 biten maçta Robert Lewandowski'nin 53. dakikadaki penaltısı Bayern'i 1-0 öne geçirdi. Real Madrid, 76. dakikada Cristiano Ronaldo ile eşitliği sağladı. Ancak, bu golden saniyeler sonra Sergio Ramos topu kendi ağlarına gönderdi ve Bayern, maçı uzatmalara taşıyacak skoru buldu. Bayern'de Arturo Vidal, 84. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

RONALDO TURU GETİRDİ

Real Madrid, 105. dakikada Cristiano Ronaldo ile skoru eşitleyip, 109'da yine Portekizli süperstar ile öne geçti. Marco Asensio'nun 112. dakikadaki golü skoru belirledi.

İlk maçı Münih'te 2-1 kazanan Real Madrid, bu galibiyetle birlikte üstüste 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalıp rekor kırdı.