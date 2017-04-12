Şampiyonlar Ligi'nde Monaco Deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 Yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund ile Monaco karşı karşıya geldi. Dün yaşanan patlama nedeniyle bugüne ertelenen maçta Monaco, Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

MBAPPE YILDIZLAŞTI

Maça daha iyi başlamasına rağmen Monaco maçtaki gol perdesini açtı. Monaco'ya Borussia Dortmund karşısında galibiyeti getiren golleri 19. dakikada ve 79. dakikada Mbappe, 35. dakikada kendi kalesine Bender kaydetti. Monaco, 16. dakikada Fabinho ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

NURİ FORMA GİYDİ

Borussia Dortmund'un gollerini ise 57. dakikada Dembele ve 84. dakikada Kagawa attı. Milli oyuncularımızdan Nuri Şahin 2. yarıda forma giyerken, Emre Mor maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta 32 maç sonra bir maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu.

UEFA Şampyionlar Ligi çeyrek final rövanşında Monaco ile Borussia Dortmund, 19 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.