Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Barcelona'yı 3-0 Yendi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Juventus evinde Barcelona'yı ağırladı.

DYBALA PERDEYİ SONUNA KADAR AÇTI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, 22. dakikada yine Dybala ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı. İlk devreyi Juventus, Dybala'nın golleriyle 2-0 önde kapatmayı başardı.

SKORU CHİELLİNİ TAYİN ETTİ

İkinci yarıya etkili başlayan ve pozisyonlar bulan Juventus, 55. dakikada Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda Giorgio Chiellini ile farkı 3'e çıkardı.

Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı ve Juventus, İtalya'da Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.

Barcelona ile Juventus 19 Nisan tarihinde Nou Camp'ta bir kez daha karşı karşıya gelecek.