Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Rövanş Maçları Bu Hafta Oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Rövanş Maçları Bu Hafta Oynanacak



Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor.

Çeyrek final rövanşlarında, yarın Leicester City-Atletico Madrid ve Real Madrid-Bayern Münih, 19 Nisan Çarşamba günü ise Monaco-Borussia Dortmund ve Barcelona-Juventus karşılaşmaları oynanacak.

21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

18 Nisan Salı 

Leicester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (2-1)

19 Nisan Çarşamba:

Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

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