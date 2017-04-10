Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde yarın Juventus-Barcelona ve Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmaları oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde yarın Juventus-Barcelona ve Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmaları oynanacak.
Kaynak: Dunya.com
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