Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı Eleyen Juventus Yarı Finale Yükseldi
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Barcelona ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona, 3-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalyan devi Juventus'u konuk etti.
MUCİZE GERÇEK OLMADI
Tur atlaması için 4 farklı galibiyete ihtiyacı olan Barça, aradığı golü bir türlü bulamadı. Bulduğu pozisyonları hunharca harcayan Barça, skoru değiştiremedi. Juventus da 3-0'ın verdiği rahatlıkla katı savunmasını yaptı ve kendisine yarayan skoru alarak adını yarı finale yazdırdı.
sponsored ads