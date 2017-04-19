Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı Eleyen Juventus Yarı Finale Yükseldi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona, 3-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalyan devi Juventus'u konuk etti.

MUCİZE GERÇEK OLMADI

Tur atlaması için 4 farklı galibiyete ihtiyacı olan Barça, aradığı golü bir türlü bulamadı. Bulduğu pozisyonları hunharca harcayan Barça, skoru değiştiremedi. Juventus da 3-0'ın verdiği rahatlıkla katı savunmasını yaptı ve kendisine yarayan skoru alarak adını yarı finale yazdırdı.