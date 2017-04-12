Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Leicester City'i 1-0'la Geçti

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde Atletico Madrid ile Leicester City karşı karşıya geldi.

GRİEZMANN YİNE SAHNEDE

İspanya'daki ilk maçta Atletico Madrid, Leicester City'yi ilk yarıda bulduğu tek golle mağlup etmeyi başardı. Atletico Madrid'in golü 28. dakikada penaltıdan Fransız golcü Antoine Griezmann kaydetti.

Atletico Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez kalesini gole kapatmayı başardı. Leicester City ise bu sezon Avrupa'da 3. mağlubiyetini yaşadı.