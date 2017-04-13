Şampiyonlar Ligi'nde Akılda Kalanlar
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarının ardından Juventus'un Barcelona karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyet ve Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun 100 gol barajına ulaşan ilk isim olması, dikkati çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarının ardından Juventus'un Barcelona karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyet ve Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun 100 gol barajına ulaşan ilk isim olması, dikkati çekti.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek finalin ilk ayağında oynanan 4 karşılaşma, birçok istatistiğe sahne oldu.
İtalyan temsilcisi Juventus, Kupa 1 tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan Barcelona'yı sahasında 3-0 mağlup ederek yarı final için önemli bir avantaj elde etti.
Juventus evinde kaybetmiyor
Barcelona karşısında avantajlı bir skor elde eden Torino ekibi, sahasında resmi karşılaşmalardaki yenilmezlik serisini 48 maça çıkardı.
Tüm kulvarlarda oynadığı 48 müsabakanın 42'sini kazanan Juventus, 6 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Real Madrid ile maç kaybetmeyen iki takımdan biri olan siyah-beyazlılar, UEFA organizasyonlarında ise taraftarı önünde oynadığı son 22 karşılaşmada mağlubiyetle tanışmadı.
Söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alıp, 9 kez de berabere kalan Torino temsilcisi, en son Nisan 2013'te Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaştığı Bayern Münih'e 2-0 kaybetmişti.
Ronaldo tarihe geçti
İspanyol ekibi Real Madrid'in konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gole imza atan Cristiano Ronaldo, tarihe geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde 660 dakikalık aranın ardından sessizliğini bozan Portekizli yıldız oyuncu, (97 Şampiyonlar Ligi, 2 Süper Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi eleme turu) UEFA organizasyonlarında 100 gol barajına ulaşan ilk futbolcu unvanını elde etti.
Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakalarında çıktığı 17. maçında ise 17. golüne ulaştı.
Bayern Münih'in serisi son buldu
Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde evindeki 16 maçlık galibiyet serisi Real Madrid karşısında son buldu.
Bu süreçte Barcelona, Juventus, Arsenal ve Atletico Madrid gibi ekipleri mağlup eden Bavyera temsilcisi, Allianz Arena'da Real Madrid'e 2-1 kaybederek serisini sürdüremedi.
Atletico Madrid geleneği bozmadı
İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Vicente Calderon Stadı'nda ağırladığı İngiliz ekibi Leicester City'i Antoine Griezmann'ın penaltı golüyle 1-0 yendi.
Avrupa arenasında evinde daha önce hiçbir İngiliz takımına kaybetmeyen Atletico Madrid, elde ettiği skorla bu geleneği sürdürdü.
Borussia Dortmund'un otobüsüne saldırı
Fransa'nın Monaco takımını konuk edeceği maç öncesinde Alman ekibi Borussia Dortmund'un takım otobüsüne yapılan bombalı saldırı, haftanın öne çıkan olumsuz olayı oldu.
Yaşananların ardından Monaco taraftarlarının statta Borussia Dortmund'a verdiği destek, futbol kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.
Bu gelişmelerin ardından bir gün sonra oynanan ve Monaco'nun 3-2 kazandığı maç öncesinde Ruhr ekibinin Alman kalecisi Roman Bürki, ısınmak için sahaya Bartra'nın 5 numaralı formasıyla çıkarak takım arkadaşına destek verdi.