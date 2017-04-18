Şampiyonlar Ligi'nde A. Madrid, Leicester'ı Eleyerek Yarı Finale Çıktı

Leicester City - Atletico Madrid maçı, peri masalının sonu oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 1-0'ın rövanşında Atletico Madrid, deplasmanda Leicester City ile 1-1 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi.

BASKI SONUÇ VERMEDİ

Atletico Madrid 26. dakikada Saul Niguez'in golüyle öne geçerken, Leicester City'nin cevabı 61. dakikada Jamir Vardy'den geldi. Kalan dakikalarda 2 gol atması gereken Leicester'ın baskısı sonuç vermedi ve Atletico Madrid yarı final biletini kaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi, 21 Nisan Cuma günü TSİ 13:00'da Nyon'da yapılacak ve Atletico Madrid'in de rakibi belli olacak.