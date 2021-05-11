Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!
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Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!
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Bir süredir Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilmesi konuşuluyordu. Sky Sports'un haberine göre, 2021 Şampiyonlar Ligi Türkiye'den alınarak Portekiz'e verildi.

Daha önce İstanbul'da yapılacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finali hakkında gelişme yaşandı. Final 29 Mayıs'ta Dragao'da oynanacak. UEFA, resmi açıklamayı 24 saat içerisinde yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DAN ALINDI!

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numarada düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Futbol Federasyonunun karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtti.

Shapps, İngiltere Futbol Federasyonuyla UEFA yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve son kararı UEFA'nın vereceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı, İngiliz taraftarlara seyahat yasağı uygulama kararı aldıkları Türkiye'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline gitmemeleri uyarısında da bulundu.

Konuya ilişkin Chelsea ve Manchester City'den henüz açıklama yapılmazken İngiliz basınında yer alan haberlerde, Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın karşılaşmanın Villa Park Stadı'nda sınırlı sayıda taraftarla oynanması için İngiliz Futbol Federasyonu ve UEFA'ya başvurduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere hükümetinin Türkiye'yi koronavirüs salgınında yüksek riskli ülkeler arasına alması sonrası finale kalan Manchester City ile Chelsea, UEFA'ya başvurarak karşılaşmanın ülkelerinde oynanmasını talep etmişti. Bunun üzerine gerçekleştirilen İngiltere ile UEFA görüşmesinde uzlaşma sağlanamadı.

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