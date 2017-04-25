Şampiyonlar Avrupa'ya Tarih Yazmaya Gidiyor
Büyükler Avrupa Şampiyonasına sayılı günler kaldı.
Büyükler Avrupa Şampiyonasına sayılı günler kaldı. Dünyanın en iyi güreşçilerinin mindere çıkacağı şampiyonada Milli Takımlarımız tüm hazırlıklarını tamamladı. Milli güreşçilerimiz 'Bayrak ve İstiklal' parolasıyla minderde tarih yazmaya gidiyor.
OLİMPİYATTAN SONRAKİ İLK ÖNEMLİ TURNUVA
2-7 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarından sonra dünyanın en iyi güreşçilerinin sahne alacağı ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan şampiyonada kıran kırana mücadeleler yaşanacak. 6 gün sürecek müsabakalarda Grekoromen, Serbest ve Kadınlar kategorisi maçlarında 8 sıklette mindere çıkılacak.
BAŞKAN AYDIN: "BÜYÜK BAŞARILARLA ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bu şampiyonanın 2017 yılının en büyük turnuvalarından biri olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:
"2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında sporcularımızla büyük bir başarı yakaladık. Şimdi önümüzde 2020 Tokyo var. O zamana kadar sporcularımızla bu şampiyonalarda büyük başarılar yakalayarak ülkemize döneceğiz. Avrupa Şampiyonası 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunu belirleme açısından bizim için önem arz etmektedir. İnşallah büyük başarılar elde edeceğimizi umut ediyorum. Sporcularımızın Allah yardımcısı olsun."
AVRUPA ŞAMPİYONASINA KATILACAK OLAN KADROMUZ
Büyükler Avrupa Şampiyonasına Katılan Sporcu ve Antrenörlerimiz
Serbest Takım
57 kiloda Süleyman Atlı
61 kiloda Abdi Zurnacı
65 kiloda Mustafa Kaya
70 kiloda Yakup Gör
74 kiloda Soner Demirtaş
86 kiloda Selim Yaşar
97 kiloda Rıza Yıldırım
125 kiloda Taha Akgül
Teknik Direktör-Yüksel Şanlı
Antrenörler
Adem Bereket
Ishak Irbaykhanov
Remzi Musaoğlu
Abdullah Çakmar
Bayanlar Takım
48 kiloda Evin Demirhan
53 kiloda Fikriye Gök
55 kiloda Bediha Gün
58 kiloda Derya Bayhan
60 kiloda Gamze Nur Adakan
63 kiloda Hafize Şahin
69 kiloda Buse Tosun
75 kiloda Yasemin Adar
Teknik Direktör-Efraim Kahraman
Antrenörler
Yılmaz Kurt
Hakkı Gürel
Grekoromen Takım
59 kiloda Hammet Rüstem
66 kiloda Atakan Yüksel
71 kiloda Murat Dağ
75 kiloda Emrah Kuş
80 kiloda Aslan Atem
85 kiloda Metehan Başar
98 kiloda Cenk İldem
130 kiloda Rıza Kayaalp
Teknik Direktör-Salih Bora
Antrenörler
Serkan Özden
Akif Canbaş
Yusuf Düzer
Remzi Öztürk