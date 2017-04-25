Şampiyonlar Avrupa'ya Tarih Yazmaya Gidiyor

Büyükler Avrupa Şampiyonasına sayılı günler kaldı. Dünyanın en iyi güreşçilerinin mindere çıkacağı şampiyonada Milli Takımlarımız tüm hazırlıklarını tamamladı. Milli güreşçilerimiz 'Bayrak ve İstiklal' parolasıyla minderde tarih yazmaya gidiyor.



OLİMPİYATTAN SONRAKİ İLK ÖNEMLİ TURNUVA



2-7 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarından sonra dünyanın en iyi güreşçilerinin sahne alacağı ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan şampiyonada kıran kırana mücadeleler yaşanacak. 6 gün sürecek müsabakalarda Grekoromen, Serbest ve Kadınlar kategorisi maçlarında 8 sıklette mindere çıkılacak.



BAŞKAN AYDIN: "BÜYÜK BAŞARILARLA ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ"



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bu şampiyonanın 2017 yılının en büyük turnuvalarından biri olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:



"2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında sporcularımızla büyük bir başarı yakaladık. Şimdi önümüzde 2020 Tokyo var. O zamana kadar sporcularımızla bu şampiyonalarda büyük başarılar yakalayarak ülkemize döneceğiz. Avrupa Şampiyonası 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunu belirleme açısından bizim için önem arz etmektedir. İnşallah büyük başarılar elde edeceğimizi umut ediyorum. Sporcularımızın Allah yardımcısı olsun."



AVRUPA ŞAMPİYONASINA KATILACAK OLAN KADROMUZ



Büyükler Avrupa Şampiyonasına Katılan Sporcu ve Antrenörlerimiz



Serbest Takım



57 kiloda Süleyman Atlı



61 kiloda Abdi Zurnacı



65 kiloda Mustafa Kaya



70 kiloda Yakup Gör



74 kiloda Soner Demirtaş



86 kiloda Selim Yaşar



97 kiloda Rıza Yıldırım



125 kiloda Taha Akgül



Teknik Direktör-Yüksel Şanlı



Antrenörler



Adem Bereket



Ishak Irbaykhanov



Remzi Musaoğlu



Abdullah Çakmar



Bayanlar Takım



48 kiloda Evin Demirhan



53 kiloda Fikriye Gök



55 kiloda Bediha Gün



58 kiloda Derya Bayhan



60 kiloda Gamze Nur Adakan



63 kiloda Hafize Şahin



69 kiloda Buse Tosun



75 kiloda Yasemin Adar



Teknik Direktör-Efraim Kahraman



Antrenörler



Yılmaz Kurt



Hakkı Gürel



Grekoromen Takım



59 kiloda Hammet Rüstem



66 kiloda Atakan Yüksel



71 kiloda Murat Dağ



75 kiloda Emrah Kuş



80 kiloda Aslan Atem



85 kiloda Metehan Başar



98 kiloda Cenk İldem



130 kiloda Rıza Kayaalp



Teknik Direktör-Salih Bora



Antrenörler



Serkan Özden



Akif Canbaş



Yusuf Düzer



Remzi Öztürk