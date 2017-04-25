Şampiyonlar Avrupa'ya Tarih Yazmaya Gidiyor

Büyükler Avrupa Şampiyonasına sayılı günler kaldı.

Şampiyonlar Avrupa'ya Tarih Yazmaya Gidiyor

Büyükler Avrupa Şampiyonasına sayılı günler kaldı. Dünyanın en iyi güreşçilerinin mindere çıkacağı şampiyonada Milli Takımlarımız tüm hazırlıklarını tamamladı. Milli güreşçilerimiz 'Bayrak ve İstiklal' parolasıyla minderde tarih yazmaya gidiyor.

OLİMPİYATTAN SONRAKİ İLK ÖNEMLİ TURNUVA

2-7 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarından sonra dünyanın en iyi güreşçilerinin sahne alacağı ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan şampiyonada kıran kırana mücadeleler yaşanacak. 6 gün sürecek müsabakalarda Grekoromen, Serbest ve Kadınlar kategorisi maçlarında 8 sıklette mindere çıkılacak.

BAŞKAN AYDIN: "BÜYÜK BAŞARILARLA ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bu şampiyonanın 2017 yılının en büyük turnuvalarından biri olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında sporcularımızla büyük bir başarı yakaladık. Şimdi önümüzde 2020 Tokyo var. O zamana kadar sporcularımızla bu şampiyonalarda büyük başarılar yakalayarak ülkemize döneceğiz. Avrupa Şampiyonası 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunu belirleme açısından bizim için önem arz etmektedir. İnşallah büyük başarılar elde edeceğimizi umut ediyorum. Sporcularımızın Allah yardımcısı olsun."

AVRUPA ŞAMPİYONASINA KATILACAK OLAN KADROMUZ

Büyükler Avrupa Şampiyonasına Katılan Sporcu ve Antrenörlerimiz

Serbest Takım

57 kiloda Süleyman Atlı 

61 kiloda Abdi Zurnacı

65 kiloda Mustafa Kaya 

70 kiloda Yakup Gör 

74 kiloda Soner Demirtaş 

86 kiloda Selim Yaşar 

97 kiloda Rıza Yıldırım

125 kiloda Taha Akgül 

Teknik Direktör-Yüksel Şanlı

Antrenörler

Adem Bereket

Ishak Irbaykhanov

Remzi Musaoğlu

Abdullah Çakmar

Bayanlar Takım

48 kiloda Evin Demirhan 

53 kiloda Fikriye Gök

55 kiloda Bediha Gün 

58 kiloda Derya Bayhan

60 kiloda Gamze Nur Adakan

63 kiloda Hafize Şahin 

69 kiloda Buse Tosun 

75 kiloda Yasemin Adar 

Teknik Direktör-Efraim Kahraman

Antrenörler

Yılmaz Kurt

Hakkı Gürel

Grekoromen Takım

59 kiloda Hammet Rüstem

66 kiloda Atakan Yüksel

71 kiloda Murat Dağ

75 kiloda Emrah Kuş

80 kiloda Aslan Atem 

85 kiloda Metehan Başar 

98 kiloda Cenk İldem

130 kiloda Rıza Kayaalp 

Teknik Direktör-Salih Bora

Antrenörler

Serkan Özden

Akif Canbaş

Yusuf Düzer

Remzi Öztürk

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