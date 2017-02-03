Şampiyon Yıldırım Belediyespor

Elit Lig 3. Grup'ta şampiyonluğunu iki hafta önce ilan eden Yıldırım Belediyespor U 17 futbol takımı, ligin tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk kupasını aldı. Fethiye Sahası'nda oynanan Bursa Erdemlispor karşılaşmasının ardından kupasına kavuşan Yıldırım Belediyesporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

U 17 Elit Lig 3. Grubu 13 galibiyet ve 40 puanla zirvede tamamlayan lacivert turkuazlılar, Türkiye Şampiyonası'nda Bursa'yı temsil edecek. Grubunda attığı 42 golle en golcü iki takımdan biri olan Yıldırım Belediyespor U 17 takımı, filelerinde gördüğü 14 golle de grubun en az gol yiyen takımı olma başarısını gösterdi. Yıldırım Belediyespor U 17 takımını kazandığı şampiyonluktan dolayı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bu başarıyı elde ederek mutlu eden futbolcularımız inanıyorum ki Türkiye Şampiyonası'nda da bizlere aynı gururu yaşatacaklardır. Şampiyon olan futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen başta çocuklarımızın aileleri olmak üzere idarecilerimize ve kulüp yönetimini kutluyorum" ifadelerini kullandı.