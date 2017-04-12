Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda 73-69 kazandığı maçın rövanşında Bellona AGÜ’yü 63-58 mağlup ederek FIBA Kadınlar EuroCup şampiyonu oldu.
Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda 73-69 kazandığı maçın rövanşında Bellona AGÜ'yü 63-58 mağlup ederek FIBA Kadınlar EuroCup şampiyonu oldu.
Salon: Caferağa
Hakemler: Andris Aunkrogers xx, Sergei Beliakov xx, Tanel Suslov xx
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay x 3, Eldebrink x, Robinson xx 6, Leuchanka xxx 13, Hollingsworth xxx 16, Gizem x, Carson xxx 9, Bride xx 8, Vandersloot xx 6, Bahar xx 2
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
Bellona AGÜ: Wauters xx 8, Ayşegül x, Dubljewic xxx 10, Gray xxx 16, Şaziye x, Sanders xxx 12, Mazic x, Wright xxx 12
Başantrenör: Oktay Yamakoğlu
1. periyot: 12-25 (Bellona AGÜ lehine)
Devre: 24-33 (Bellona AGÜ lehine)
3. periyot: 39-47 (Bellona AGÜ lehine)
5 Faul: Vandersloot (Yakın Doğu Üniversitesi), Sanders (Bellona AGÜ) - İSTANBUL