Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda 73-69 kazandığı maçın rövanşında Bellona AGÜ’yü 63-58 mağlup ederek FIBA Kadınlar EuroCup şampiyonu oldu.

Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda 73-69 kazandığı maçın rövanşında Bellona AGÜ'yü 63-58 mağlup ederek FIBA Kadınlar EuroCup şampiyonu oldu.

Salon: Caferağa

Hakemler: Andris Aunkrogers xx, Sergei Beliakov xx, Tanel Suslov xx

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay x 3, Eldebrink x, Robinson xx 6, Leuchanka xxx 13, Hollingsworth xxx 16, Gizem x, Carson xxx 9, Bride xx 8, Vandersloot xx 6, Bahar xx 2

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

Bellona AGÜ: Wauters xx 8, Ayşegül x, Dubljewic xxx 10, Gray xxx 16, Şaziye x, Sanders xxx 12, Mazic x, Wright xxx 12

Başantrenör: Oktay Yamakoğlu

1. periyot: 12-25 (Bellona AGÜ lehine)

Devre: 24-33 (Bellona AGÜ lehine)

3. periyot: 39-47 (Bellona AGÜ lehine)

5 Faul: Vandersloot (Yakın Doğu Üniversitesi), Sanders (Bellona AGÜ) - İSTANBUL

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