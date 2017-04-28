Şampiyon Voleybolculara Yemekli Kutlama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, CEV Challenge Kupası'nı ikinci kez kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol Takımı oyuncu ve teknik kadrosuyla yemekte buluştu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hüdavendigar Kent Parkı Spor Kafe'de düzenlenen yemekte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başarısının kolay elde edilmediğini belirtti.



Belediyespor'da başarı çıtasının her geçen dün daha da yükseldiğini anımsatan Altepe, "Bursa'da Avrupa şampiyonluğu başarısını bayan voleybol takımımızla biz yakalamıştık. Yine bayan voleybol takımımızla ikincisini yakaladık. Görülüyor ki takımımız başarılara abone olacak. Türkiye açısından da önemliydi. Avrupa çapında voleybolda kazanılmış 10 kupa var ve bunların ikisini bayan voleybol takımımız kazandı. Yine salı günü takımımız Beşiktaş'ı da yenerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Tekrar takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Bursa'nın spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Altepe, şunları kaydetti:



"Büyükşehir Belediyesi olarak birçok önemli projemiz ve hedeflerimiz var. Bunlardan biri de 'Spor kenti' olmak. Bursa'nın birçok güzelliğinin yanı sıra sporla da anılmasını istiyoruz. Sürekli olarak spora yatırımlarımız devam ediyor. Sporun futboldan ibaret olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Belediyespor'da 60 binden fazla sporcumuz var ve her yıl 300 bin çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Bu konuda Türkiye'ye örnek oluyoruz. Bir yandan çocuklarımıza spor yaptırarak sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz bir yandan da bu gençlerimizi yetiştirerek sizler gibi başarılı sporcu olmasını sağlamak ve onlarla başarılı olmak istiyoruz. Bu hedeflerimize de yavaş yavaş ulaşıyoruz. Voleyboldan sonra kadın masa tenisi takımımız Avrupa kupasında 12 Mayıs'ta final oynayacak. Olimpiyatlara katılan sporcularımız var. Bizler spor yatırımı anlamında mesafeler kat ettik. Bu başarıları devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız, sporcularımızın başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bursa'nın da Türkiye'nin de gururu olacağız."



Takımın antrenörü Jan de Brandt da kazanılan bu başarıda sadece sporcuların değil, kulüp çalışanlarının ve özellikle taraftarların da büyük katkısı olduğunu belirterek, Altepe'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.