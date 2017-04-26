Şampiyon Vakıfbank, Basınla Bir Araya Geldi

Kadın voleybolunda kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan VakıfBanklı yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular, basının karşısına çıktı.



VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, kulüp başkanı Osman Demren, teknik heyet ve oyuncular, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında başarılarıyla ilgili düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaştı.



Toplantıda kısa bir açıklamada bulunan Halil Aydoğan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde takımlarının finalde set vermeden şampiyonluğa ulaştığını belirterek, "VakıfBank, üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasını alarak uluslararası kupa sayısını altıya yükseltmiştir. VakıfBank olarak sürekliliğe ve sürdürülebilirliğe inanıyoruz." dedi.



Sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Aydoğan, "Avrupa'da elde ettiğimiz başarıların yanı sıra sezon başında tamamladığımız ve Türk voleyboluna armağan ettiğimiz salonu da başarılara eklemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.



VakıfBank Kulübü Başkanı Osman Demren de büyük bir mutluluk yaşadıklarını anlatarak, "Sezon içinde inişli çıkışlı durumlar yaşadık. Bu nedenle şampiyonluk bizim açımızdan çok güzel oldu." diye konuştu.



İlk defa kendi salonlarında bir başarıyı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Demren, Türkiye'yi her zaman en iyi şekilde temsil etmeyi istediklerini kaydetti.



Çinli voleybolcu Ting Zhu'nun transferinin ardından bu ülkede VakıfBank'ın popülaritesinin artmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Osman Demren, şunları söyledi:



"VakıfBank'ın değerini dünyada net görüyoruz. Türkiye'dekinden çok daha fazla övgü aldığımızı söyleyebilirim. Gelecek süreçte Çin'de organizasyon yapabilme konusunda CEV ile konuştuk. İnşallah böyle bir organizasyonu gerçekleştirebiliriz."



Guidetti: "Kupa bizim için çok önemli"



VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti ise takımın en büyük kupayı kulübe getirdiği için büyük mutluluk yaşadığını vurguladı.



Kulübün başarı için kendisine her şeyi verdiğini belirten Guidetti, "En iyi salonu verdi. Değerli oyunculardan oluşan kadro verdi. Bu kupayı tekrar getirdiğimiz için çok mutluyum. Kupa bizim için çok önemli. Sezon kolay geçmedi. Hiçbir zaman bırakmadık. Çok çalıştık. Oyuncularımın gözünde başarıyı görmüştüm." diye konuştu.



Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray'a yenilmelerine değinen Guidetti, "Bizim için zor bir yenilgiydi. Kendimize kızdık. Bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nin en büyük hedef olduğunu biliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.



Takım kaptanı Gözde Kırdar, kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu yaşadığını hatırlatarak, "Ne yazık ki kötü sezon geçirdik. Kulübe hiçbir şey armağan edememiştik. Bu Şampiyonlar Ligi kupası armağan olsun." ifadelerini kullandı.



Sarı-siyahlı oyunculardan Naz Aydemir Akyol ise bu sezon çok fazla yenilgi aldıklarını bu nedenle kupanın kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.