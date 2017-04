Şampiyon Takımın Milli Voleybolcusu Karar Aşamasında

HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Kadınlar Challenge Kupası şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli oyuncusu Özge Kırdar, aktif sporculuk hayatına devam edip etmeme konusunda karar aşamasında olduğunu söyledi.



Türk voleybolunun önemli isimlerinden Özge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yaşında olduğunu, 22 yıldır da aralıksız voleybolun içinde bulunduğunu belirtti.



A Milli Takım'ın yanı sıra Türkiye'de ve Avrupa'da çeşitli takımlarda forma giydiğini hatırlatan Özge, sezon sonunda aktif sporculuk hayatına nokta koyabileceğini bildirdi.



Özge, gelecekle ilgili şu aşamada henüz bir plan yapmadığını belirterek, "Önce şu sezonu bir bitirelim. Voleybolu bıraktıktan sonra sporun içinde olmayı düşünmüyorum. 22 yıldır voleybol oynuyorum, bunun uzun bir süresi milli takımlarda geçti. Hiç yaz tatili yapmadım. 12 ay boyuncu çalıştığınızı düşünün. Bende biraz bıkkınlık oldu. O yüzden artık biraz da kendime dönük yaşamak istiyorum. Sezon bitsin, kararımı vereceğim. Son sezonum olabilir de olmayabilir de. Karar aşamasındayım." şeklinde konuştu.



Şu an ki düşüncelerinin yorgunluktan da olabileceğini vurgulayan Özge, "Voleybol oynamayı çok seviyorum. Bu benim hayatım. Üniversite mezunuyum ama hiç kendi işimi yapmak istemedim. Hep sporun içinde kalmak istedim. Ama bir karar vereceğim. Sezon sonunda kararımı da netleştireceğim. Voleybolcu olmasaydım avukat olmayı çok istiyordum ama voleybolcu oldum." ifadelerini kullandı.



"Kupayı rahat bir şekilde aldık"



Tecrübeli oyuncu, Challenge Kupası finalinde, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup oldukları Yunan temsilcisi Olympiakos'u sahalarındaki rövanşta 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Özge, şunları söyledi:



"Avrupa kupaları için diyemem ama çok yoğun bir lig oynadık. Ligi iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Avrupa kupasında da bugüne kadar bir mağlubiyetle geldik, o da sadece Atina'da aldığımızdı. Biz de büyüyerek geldik bugüne kadar. Oyunumuzu geliştirdik. O yüzden kupayı rahat bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. Bu benim ilk kupam değil, o yüzden neler yaşanacağını, neler olacağını biliyordum. Diğer arkadaşlarıma göre biraz daha sakindim ama tabii ki çok mutluyum. Çok uzun bir sürenin sonucunda kazandık, bunun için uğraştık. Antrenmanlar, ağrılarımız her şey bunun içindi. Kupayı almış olmak şu an bir rahatlama getirdi, diyebilirim."



Finalin ilk maçında Atina'da 2-0 öndeyken karşılaşmayı 3-2 kaybettiklerini ancak rövanş için karamsarlığa kapılmadıklarını anlatan Özge, "Aslında o rahatlıktan oldu. Çünkü 2-0 öne geçtik. Biliyorduk ki Bursa'da kupayı alacaktık. Oradaki atmosfer çok iyiydi. Bir futbol taraftarı vardı. Onlar orada kendi atmosferlerini yakaladılar ve kazandılar. Kızlara da bir ay önce söylemiştim. Daha önce kazandığımda da aynı şekilde hissediyordum, o mutluluk vardı üzerimde. Hissediyordum." değerlendirmesini yaptı.



"Avrupa kupasıyla teşekkür etmiş olduk"



Bursa Büyükşehir Belediyespor'da bulunmaktan son derece memnun olduğunu dile getiren Özge, zor geçen sezonda takıma verdikleri destek nedeniyle kulüp yöneticilerine teşekkür etti.



Bursa'da bugüne kadar isteklerinin hepsinin yerine getirildiğini belirten Özge, şöyle konuştu:



"Çok ihtiyacı olan sporcu değilimdir ama burada çok üst düzeyde bir sezon geçirdik. İsteklerimiz, ihtiyaçlarımız karşılandı. Sonuçta ben üst düzey bir sporcuyum, beklentilerim daha fazla olur ama bence bunu gerektiği kadar karşılıyorlar. Şu an birçok kulüpte oyuncular zamanında paralarını alamıyor. Bu kulüpte hiç öyle bir sorun yaşanmadı. İlki bu. Bu belki benim için öncelik değil ama diğer sporcular için olabilir. Çalıştığımız tesis, yaptığımız antrenmanlar, kaldığımız oteller, her şey üst düzeyde karşılandı. Bunun karşılığında biz de Avrupa kupasıyla teşekkür etmiş olduk. Bence gerekli cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bunun dışında taraftarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Her maçımız kalabalık olmadı ama son maçımız gerçekten çok güzeldi. Ben yurt dışında çok iyi taraftarın önünde de maç oynadım ama cumartesi günü çok güzeldi. Voleybol oynamaktan, burada oynamaktan ve kupayı kaldırmaktan çok keyif aldım."



Genç sporculara "çok çalışın" tavsiyesi



Bugüne kadar aktif sporculuk yaşantısında yakaladığı başarıyı çok çalışmasına borçlu olduğunu vurgulayan Özge Kırdar, genç sporculara tavsiyelerde bulunarak, "Ben hiç çalışmayı bırakmadım. 32 yaşındayım, takımın en yaşlı oyuncularından biriyim ama her antrenmanda ekstra çalışıyorum. Okullarını aksatmasınlar, üniversiteye mutlaka gitsinler ve çok çalışsınlar." ifadelerini kullandı.