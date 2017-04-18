Şampiyon Sporcular Ödüllendirildi

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Uluslararası ve Ulusal Teakwondo Şampiyonalarında madalya kazanan Tokatlı sporcular altın ile ödüllendirdi.



Adana'da düzenlenen Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonasında 49 kiloda altın madalya kazanan Hamiyet Togan ve Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen 7. Avrupa Ümitler Teakwondo Şampiyonasında 87 kilo'da Gümüş Madalya kazanan Orkun Ateşli, Tokat'a getirdikleri madalyaların karşılığında Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından altın ile ödüllendirildi.



Çağlar yaptığı açıklamada,"Ulusal ve uluslararası alanlarda şehrimizi ve ülkemizi temsil eden sporcularımız katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Avrupa İkincisi Orkun Ateşli'yi, Türkiye Şampiyonu Hamiyet Togan'ı ve antrenörleri Turan Güldür'ü tebrik ediyor, spor hayatlarında başarılarının devamını diliyorum. Son yıllarda ilimizde halterden atletizme, güreşten dövüş sporlarına kadar bir çok alanda uluslararası ve ulusal organizasyonlarda derece alan sporcular yetiştiriyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman sporcumuzun da yanında olduğumuzu belirterek, bugün burada bulunan bu iki genç sporcu kardeşime kentimize getirdiği madalyalar için teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT