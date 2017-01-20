Şampiyon Sporcular Karnelerini Sahada Aldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun Yıldız Kız Voleybol takımı Balıkesir şampiyonu oldu.



Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Yıldız Voleybol takımı; Balıkesir'de yeni yapılan ve henüz ismi konulamayan Kapalı Spor Salonu'nda Bandırma Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu ile yaptıkları final maçını 3-1'lik net bir skorla kazanarak il şampiyonu oldu.



Final maçının sömestre tatilinin başladığı ve yarı yıl karnelerinin verildiği güne rastlaması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş'un öncülüğündeki okul yönetimi de şampiyon sporculara karnelerini final maçını kazandıkları sahada verdi.



Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun Yıldız Voleybol Takımının başarılı sporcuları hem şampiyonluk hem de karne sevincini birlikte yaşadı.



Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş takımının şampiyon sporcularını kutlayarak, "Takımımızın başarılı sporcularını final maçında yalnız bırakmadık. Şampiyon olan sporcularımızın karnelerini de bu mutlu günde şampiyon oldukları sahada vermek nasip oldu. Çok mutluyuz. Başta antrenörümüz olan Beden Eğitimi Öğretmenimiz Aptulrrahim Çapa ile Gülşen Yücel olmak üzere tüm sporcularımız kutluyor ve takımımıza bölge finallerinde başarılar diliyoruz." diye konuştu. - BALIKESİR