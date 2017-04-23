Şampiyon Sancaktepe Kupayı Kaldırdı

Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor, normal sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu kutladı.



Grubun 35. haftasında Altay'ı ağırlayan Kırmızılı-beyazlı ekip, müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuşan Sancaktepe Belediyespor'u, Belediye Başkanı İsmail Erdem tebrik etti. Seyircisiz oynanan mücadeleden önce sanatçı Uğur Işılak Sancaktepelilere konser verdi.



Konserin ardından başlayan Sancaktepe Belediyespor - Altay Spor maçı golsüz beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından saha içinde şampiyonluk kutlaması için platform kuruldu. Şampiyon takımın sporcuları tek tek çağrılarak madalyaları takdim edildi. Takım futbolcularına kupalarının Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem,Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile beraber takdim etti.



Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, karşılaşma öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu sene inandık, çalıştık, gayret gösterdik. Halkımızla, belediye çalışanlarımızla, kulüp yöneticilerimizle birlikte olduk ve başardık. Sancaktepe Belediyespor Kulübümüze ikinci ligde de başarılar diliyorum. En kısa zamanda da birinci lige merhaba demeleri bizleri mutlu edecektir. 8 yıl önce biz burada göreve başladık. Geldiğimizde Sancaktepe Belediyesispor adına bir kulüp oluşturmaya niyetlenmiştik. ve o yıl amatör bir kulüple yola çıktık. Bir yıl sonra profesyonel lige adım attık. 7 yıldır dar imkanlarımızla Sancaktepe genç, yeni bir ilçe ama bununla beraber halkımız inandı, taraftarlarımızla, yönetici büyük bir fedakarlıklarla ısrarla, sabırla yollarına devam ettiler. Bu başarı tüm Sancaktepe halkına armağan olsun" ifadelerini kullandı.



Sancektepe Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Genç de, "Bir şeye inanmanız gerekiyor. İnanıyorsanız, arkasında inandığınız işi severek yapıyorsanız, işinizi takip ediyorsanız. Bu başarı geliyor. İşi neticelendirmek istiyorsanız hakikaten seveceksiniz ve arkasından başaracaksınız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Konserden detaylar



Sancaktepe Belediye İsmail Erdem ile röp.



Kulüp Başkanı Mehmet Genç ile röp.



Futbolcuların tek tek çağırılmaları



Madalya takdim edilmesi



Kürsüde kısa konuşmalar



Şampiyon takımın kupayı kaldırışı



Taraftar ve futbolcuların coşkusu



Genel detaylar



HABER - KAMERA: GÖKHAN HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)