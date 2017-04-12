Şampiyon Raket Ailelere Seslendi: Engelli Çocuklarınızı Eve Hapsetmeyin



Rio 2016 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’ye masa tenisinde altın madalya kazandıran kas erimesi hastası Abdullah Öztürk'ün hayatı sporla değişti. Öztürk, kendisi gibi engelli olan kardeşiyle birlikte hayata sımsıkı tutundu. Engelli ailelere “Çocuklarınızı eve hapsetmeyin” diye seslenen Abdullah'ın başarısının sırrı ise, “Asla pes etme, sonunda kazacaksın”da gizli.