Şampiyon Olmak İstiyoruz"

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Spor Toto Süper Lig'de hedeflerinin sezon sonu yine şampiyonluk olduğunu söyledi.



Siyah-beyazlıların Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyen Oğuzhan, sezonun ilk yarısının kendileri için zor ve yorucu geçtiğini belirtti.



Lider Medipol Başakşehir'in yetenekli futbolculardan oluşan tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Sonuçta şampiyonluğa giden takımlar az çok belli. İlk 4'teki takımlar. Şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş her sene şampiyonluk için oynar. Bu sene de öyle olacak. Üstümüzde olduğu için rakibimiz Medipol Başakşehir ama Fenerbahçe ve Galatasaray da var. Bu takımların arasında az puan farkı bulunuyor. İyi oynadığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Şampiyonluğa doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş'tan başka takımda oynamam"



Oğuzhan Özyakup, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynama gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi.



Adının Fenerbahçe ve Galatasaray'la anıldığını hiç duymadığını aktaran Oğuzhan, "Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynama düşüncem yok. Futbolun içinde bunlar da var ama benim Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor." dedi.



Oğuzhan, sözleşme yenileme konusunda ise başkan Fikret Orman'la biraz konuştuğunu ancak şu an bunları düşünmediğini anlattı.



Sosa ve Gomez hakkında



Oğuzhan, sezon başında takımdan ayrılan Jose Sosa ve Mario Gomez'in çok iyi futbolcular olduğunu ancak yerlerine daha iyi oyuncuların geldiğini savundu.



Sosa ve Gomez'in iyi futbolcular olduğunu vurgulayan Oğuzhan, şöyle konuştu:



"Gökhan Töre'nin de İsmail Köybaşı'nın da geçen sezon katkısı vardı. Sosa çok fazla asist yaptı, Gomez gol kralı oldu. İnanın çok daha iyi oyuncular katıldı aramıza. Yine yetenekli bir kadroya sahibiz. İnanılmaz bir top oynuyorduk geçen sene. Bu sene geçen yıla göre daha ağır geçti. Bazen skora göre oynamaya başladık. Bu kötü bir şey değil, kendimizi geliştirdiğimizi gösteriyor. Öne geçtiğimizde skoru tutabiliyoruz. Şampiyonluk yolunda en önemli detaylardan biri bu."



"Avrupa Ligi'nde hedef belirlemedik"



Siyah-beyazlı futbolcu, takım olarak UEFA Avrupa Ligi'nde bir hedef belirlemediklerini söyledi.



Hem ligde hem de Avrupa'da önlerine maç maç baktıklarını belirten Oğuzhan, "İsrailli rakibimizin maçını daha izlemedim. Daha çok vaktimiz var ona. Önemli bir kamp dönemimiz var. Avrupa Ligi de önemli. Hedef koymak istemiyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde takım olarak da hedef koymadık." değerlendirmesinde bulundu.



"Defansın önünde daha rahatım"



Oğuzhan Özyakup, defansın önünde ön liberoda oynadığında kendisini daha iyi hissettiğini belirtti.



Teknik direktör Şenol Güneş'in nerede oynatırsa en iyi şekilde görevini yerine getireceğini anlatan Oğuzhan, "Defansın önünde Atiba'nın yanında daha rahat oynuyorum. Hocamız bana '10 numara' pozisyonunda görev verdiğinde de en iyi şekilde takım için çalışıyorum." diye konuştu.



Oğuzhan'ın konuşurken söyleyeceği cümleyi unutunca, "Şenol hocanın kalemi elimde. Taklit etmek istedim. Dilim dönmedi." demesi salonda gülüşmelere neden oldu.



Sakatlığından sonra kendisini 3-4 haftadır iyi hissettiğini dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, Gaziantepspor maçında kaçırdığı penaltının çok tartışılmasına da tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen sezon gol kralı Gomez olduğunda da ben atıyordum penaltıları. Cenk'in gole ihtiyacı olduğunda ben ona bıraktım. Bu o zaman yazılmadı. Ben sakatken Cenk penaltıları kullandı. Son Gaziantepspor maçında kendimi iyi hissettim ve atmak istedim. Cenk de bana bıraktı. Daha önce de tersi olmuştu. Gol olsa bu kadar konuşulmazdı. Futbolda böyle şeyler var."



"Hakemlerin gözlerinde baskıyı hissediyorum"



Oğuzhan Özyakup, ilk yarıdaki hakem hatalarının sorulması üzerine şunları kaydetti:



"Gerçekten hakemlerin işi zor. Baskı altındalar. Biz futbolcular derbi ve büyük maç öncesi baskıda oluruz. Son zamanlarda hakemlerin gözlerinin içinde baskıyı hissedebiliyorum. Hepimiz onlara yardım etmeliyiz. Zor maçlar yönetiyorlar. Onlar da tabii ki hata yapacak. Bazen hataları maçın kaderini belirleyebiliyor. Hakemlerin hakkında çok fazla bir şey demek de istemiyorum. Saha içinde biz oyuncular olarak onlara yardım etmeye çalışıyoruz."