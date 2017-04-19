Şampiyon olan takıma balıktan madalya

Şampiyonluk kutlamasında futbolculara balıktan madalya taktı



İSTANBUL - Süper amatör ligde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Beylikdüzüspor için Balıkçı Kenan Balcı, şampiyonluk kutlaması düzenledi. Kutlama yemeğinin ardından Balıkçı Kenan futbolculara balıktan madalya takdim etti.

Süper Amatör kümede aldığı başarıların ardından BAL (Bölgesel Amatör Lige) yükselmek için baraj maçı oynayan Beylikdüzüspor rakibini yenerek 2007-2008 sezonunda düştüğü lige yeniden çıktı. Son baraj maçında rakibi Çıksalın'ı 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lige yükselen Beylikdüzüspor için Balıkçı Kenan Restoranı sahibi Kenan Balcı, şampiyonluk kutlaması düzenledi. Şampiyonluk kutlamasına futbolcuların yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzüspor'da Kulüp Başkanı Ömer Küçüksarı, kulüp yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Restorana gelen Beylikdüzüspor taraftarları takımlarını meşalelerle karşıladı. Balıkçı Kenan futbolculara balık ikramında bulundu. Kutlama yemeğinin ardından ilginç anlar yaşandı.Normal madalya takılacağını sanan futbolculara Balıkçı Kenan,takım oyuncularının boyunlarına ödül olarak 3'er kiloluk balık madalyası taktı. Neşeli anların yaşandığı kutlamalarda oyuncular yeni başarıların sözünü verdi. Takımının şampiyonluk golünü atan Sinan Demircan şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Balık madalyanın sürpriz olduğunu dile getiren Demircan "Çok güzel oldu bizim için de sürpriz oldu. Şu an çok güzel bir koku var üzerimde inşallah bu koku gitmez üstümden bir ayda" dedi.

Kaleci Barbaros Canbey ise, "Madalyam şaşırtıcı ilk defa böyle bir madalya alıyorum. Bir daha ki sene şampiyon olursak köpek balığı falan verir herhalde" şeklinde konuştu.

Takım için şampiyonluk kutlaması düzenleyen Kenan Balcı da mutluluğunu dile getirerek,"Takımımız şampiyon oldu. Bir üst lige çıktı. Çok gururluyuz. Konuklarımıza eğlenceler düzenledik. Yemek ikramlarımız oldu. Şen şakrak gümbür gümbür gidiyor maşallah. Takımımız her zaman destekçisiyiz. Ortam çok güzel" dedi.