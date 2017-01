Şampiyon Öğrencilerden Lapseki Belediyesine Ziyaret

Uluslararası World Class Lego Robot Yarışmasına katılan ve Şampiyon olan Plevne İlköğretim Okulu öğrencileri, yeni projeleri için Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret ederek destek istediler.



Uluslararası World Class Lego Robot Yarışmasına katılan ve Şampiyon olan Plevne İlköğretim Okulu öğrencileri, yeni projeleri için Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret ederek destek istediler. Öğrenciler sokak hayvanları için hazırladıkları 'Second World' projesi hakkında Eyüp Yılmaz'a bilgi verdiler. Yılmaz plevne İlköğretim Okulu öğrencilerinin hazırladıkları projeye destek çıkacağı sözünü vererek, "İnsanlar kadar, hayvanlarında sevgiye ihtiyacı vardır. Bizlerde hayvanlara sevgi göstererek sahip çıkmalıyız. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu hak korunmalıdır. Ben sizleri bu tür çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, her daim yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim" dedi. - ÇANAKKALE