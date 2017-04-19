Şampiyon Kızlar Sevincini Başkan Uyar ile Paylaştı

Urla Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü U13 Kız Basketbol Takımı, müsabakalarda İzmir şampiyonu olarak sevincini Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ile paylaştı.



Urla Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü U13 Kız Basketbol Takımı, önemli bir başarı elde ederek İzmir şampiyonu oldu. Urlalı genç sporcular da, şampiyonluk kupaları ile bölge şampiyonası öncesinde Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Emel Torğut, Antrenör Emel Yedikardeş ve belediye meclis üyesi Fatma Gürsoy ile birlikte Uyar'ı ziyaret eden kız basketbol takımı, Uşak'ta düzenlenen bölge şampiyonasında da birincilik hedeflediklerini söyledi. Türkiye şampiyonasına katılmak isteyen sporcular, Başkan Sibel Uyar'a duygularını anlattı.



Başkan Sibel Uyar, miniklere oğlunun da spor yaptığını ve milli sporcu düzeyine kadar yükseldiğini belirtirken, takım sporu yapmanın önemine dikkat çekti. Hayat başarısında spor yapmanın çok katkısı olacağını vurgulayan Başkan Uyar, miniklere okullarını da ihmal etmeden spor yapmaları gerektiğini söyledi. - İZMİR