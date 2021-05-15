Şampiyon kim olur 2021? Hangi takım şampiyon olur? Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Şampiyon kim olacağı, hangi takım olacağı bugün belli oluyor. Galatasaray nasıl şampiyon olur, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Sorularının yanıtını haberimizde derledik. 2020-21 sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonu kim olacak? Usta yazarlar değerlendirdi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında çok kritik maçlar sona erdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olurken, Galatasaray kazandı ve şampiyonluk son haftaya kaldı. Oynanan maçlar sonrasında küme düşen 2 takım da belli oldu. Peki Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri

ŞAMPİYON KİM OLUR?

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında çok kritik maçlar sona erdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olurken, Galatasaray kazandı ve şampiyonluk son haftaya kaldı.

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray da 81 puanla ikinci sıraya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında sadece 2 gol averajı kaldı. Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı. Üç takımın şampiyonluk umutları son haftaya kaldı.

Süper Lig'de Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor küme düştü. Gençlerbirliği ise Kayserispor'a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.

Galatasaray'ın 3 farklı kazanması, Beşiktaş'ın 1 farklı kazanması durumunda (yani genel averajlar aynı olursa) toplamda kim daha çok gol attıya bakılacak.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Beşiktaş, Karagümrük'e yenilerek 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.

Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasraay'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak.