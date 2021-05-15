Şampiyon kim oldu? Beşiktaş mı Galatasaray mı? 2021 Süper Lig şampiyonu kim?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor! Son dakikalara girilirken kim şampiyon olarak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş mı Galatasaray mı şampiyon oldu? Süper Lig'de şampiyon kim oldu? 2021 Süper Lig şampiyonu kim? Son dakikalar!
Sezonun son maçları oynanıyor. Eğer BJK ve GS ikisi de kazanırsa Beşiktaş şampiyon olacak. Galatasaray'ın en az 3 averaj farklı kazanması gerekiyor. Peki, Şampiyon kim oldu? Beşiktaş mı Galatasaray mı? 2021 Süper Lig şampiyonu kim? Şampiyon belli oldu mu? Şampiyon hangi takım?
SÜPER LİG SON MAÇLARI NE ZAMAN?
Süper Lig'de son maçlar bugün 15 Mayıs Cumartesi saat 20:30 'da başlayacaktır. 3 büyüklerin karşılaşmaları şu şekilde:
20:30 - Göztepe - Beşiktaş
20:30 - Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor
20:30 - Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe
ŞAMPİYON HANGİ TAKIM OLDU?
Henüz şampiyon kim olacak belli değil. Son dakikalara Beşiktaş daha avantajlı girdi. Beşiktaş şuan 2-1 önde fakat 2-2 berabere kalırsa ve Galatasaray da 2-1 kazanırsa Galatasaray şampiyon olacak.
Fakat şuanki skorlara göre Beşiktaş şampiyon.
Şuanki skorlar:
- Göztepe 1 - 2 Beşiktaş
- Galatasaray 3 - 1 Helenex Yeni Malatyaspor
- Hes Kablo Kayserispor 1 - 2 Fenerbahçe
Bu skorlara göre:
Beşiktaş 84 puan +45 averaj
Galatasaray 84 puan +44 averaj
Fenerbahçe 82 puan +31 averaj
oluyor.
Bu skorlara göre şuanda Beşiktaş ve Galatasaray 84 puanda oluyor. Fakat ikili averaj eşit olduğu için genel averaja bakılacak. Genel averajda ise Beşiktaş +2 golle daha avantajlıdır. Bu bakımdan eğer skorlar böyle olursa Beşiktaş şampiyonluğu ilan edecektir.
Ve maçlar sona erdi! Galatasaray 3-1 kazandı, fakat genel averaj farkıyla Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti.
ŞAMPİYON : BEŞİKTAŞ
Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu!