Şampiyon Kick Boksçular, Başkan Arslan'ı Ziyaret Etti

Kastamonu Okul Sporları Kick Boks İl 1. Ligi'nde dereceye giren Taşköprü Liderspor Kulübü sporcuları, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, dereceye giren sporcu ve antrenörlerini makamında konuk etti.



Ziyarete sporcuların yanı sıra Taşköprü Liderspor Kulübü Antrenörü Abdullah Kuşcu ve okul müdürleri katıldı.



Sporcu ve antrenörlerinden oluşan heyet, Başkan Arslan'a kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



Arslan ise sporcuları gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.