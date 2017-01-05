Şampiyon Kick-Boksçular, Başkan Arslan'ı Ziyaret Etti

Kastamonu Okul Sporları Kıck Boks il 1. Ligi'nde dereceye giren Taşköprü Liderspor Kulübü sporcuları Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kıckboks il 1. Ligi'nde dereceye giren sporcu ve antrenörlerini makamında konuk etti. Ziyarete +47 kilogramda il birincisi olan Taşköprü Belediye Ortaokulu Öğrencisi Murat İyisan, 57 kilogramda il birincisi olan Bahri Alp Ortaokulu öğrencisi Mehmet Can İnce, 63 kilogramda il birincisi olan Bahri Alp Ortaokulu öğrencisi Alper Turgut, 40 kilogramda il birincisi olan Seka Ortaokulu öğrencisi Furkan Acar, 37 kilogramda il ikincisi olan Taşköprü Şehit İlker Narin Ortaokulu öğrencisi Furkan Bakaroğlu ve 37 kilogramda il üçüncüsü olan aynı okul öğrencisi Rüstem Tomar ile Çorum'da 23-25 Aralık 2016 tarihinde yapılan Küçükler Kıck Boks Türkiye Şampiyonası'nda +47 kilogramda Türkiye 3.'sü olan Taşköprü Belediye Ortaokulu öğrencisi Murat İyisan, Taşköprü Liderspor Kulübü Antrenörü Abdullah Kuşcu ve okul müdürleri katıldı. Sporcu ve antrrenörlerinden oluşan heyet, Başkan Arslan'ı ziyaret ederek kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.



Başkan Hüseyin Arslan ise, sporcular başta olmak üzere antrenör Abdullah Kuşcu ve okul müdürlerine göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ederek spora ve eğitime olan desteklerinin bundan sonrada devam edeceğini kaydetti. - KASTAMONU