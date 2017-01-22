Şampiyon Kadın Güreşçilere Kutlama

Afyon'da gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Altınova Belediyespor Kadın Güreş Takımı il protokolüyle yemekte buluştu.



Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile Türkiye Şampiyonu olan Altınova Belediyespor Kadın Güreş Takımı'nı yemekte ağırladı. Güreşçilerin çok büyük bir başarıya imza attığını ifade eden Başkan Oral, "Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye Şampiyonu olan takımımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Başta önceki Kaymakamımız Nurullah Kaya olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - YALOVA