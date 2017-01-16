Şampiyon Hokeyciler, Yurda Döndü

Slovenya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olan Türk Milli Takımı, İstanbul'a döndü.



Avusturya'nın Graz kentinden hareket eden uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen kafileyi Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan karşıladı. Baykan, sporculara ve teknik ekine çiçek verdi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, telefonla milli takım başantrenörü Yusuf Kasım ve takım kaptanı Ali Akın Özkılıç ile konuştu ve milli takımı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.



Mehmet Baykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençler kategorisinde elde edilen başarıların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Hokeyde Türkiye yeni yeni toparlanan ve branşı benimseyen bir ülke. Çim hokeyi alanında ülkemiz nizami sahalara son birkaç yılda kavuştu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Başbakanımızın destekleri, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın direktifleri doğrultusunda spor teşkilatımız, dünya ve Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda, olimpik ve paralimpik branşlarda başarı sağlama adına gereken her türlü çabayı sarf ediyor. Ülkemiz müthiş bir tesis yapılanmasını devam ettiriyor. Bundan hokey de nasibini alıyor." diye konuştu.



Birçok branşta uluslararası başarı kazanıldığına değinen Baykan, şunları kaydetti:



"Sporcularımız başarıları kazanmaya devam etsinler, devletimiz ve spor teşkilatımız, onların başarılarını hem maddi hemde manevi olarak ödüllendirecek. Bu millet, ülke bu başarıları hak ediyor. Federasyon başkanımızı, yönetimimizi, teknik kadromuzu, sporcularımızı ve bu işin gizli kahramanları ailelere tebrik ediyorum."



Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, başarıların artarak devam edeceğini belirterek, "Ülke olarak böyle başarılara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardı. Çok zorlu müsabakalar yaptık ama sporcularımız, bizden 100 yıl önce bu spora başlayan Avrupalıların tamamını dize getirdi. Türk milletinin daha çok başarılara ihtiyacı var. Bu gençler, daha fazlasını da başaracaktır." ifadelerini kullandı.



Milli takım başantrenörü Yusuf Kasım, elde ettikleri başarıyı şehitlere adadıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız maçların 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kaldık. Ülkemize namağlup şampiyon olarak döndük. Bu şampiyonluğu tüm şehitlerimize, Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin gibi kahramanlara armağan ettik. Bu başarının devamının geleceğine inanıyoruz. Daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.



Takım kaptanı Ali Akın Özkılıç, şampiyonaya gitmeden zor müsabakalar yapacaklarını bildiklerini kaydederek, "Şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Federasyon başkanımıza 'şampiyon olacağız' diye söz verdik. Birlik ve beraberlik içinde Türk bayrağını dalgalandırdık. Şampiyonluğu şehitlerimize armağan ediyoruz. Takım olarak çok mutluyuz. Bizden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.