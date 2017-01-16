Şampiyon Güreşçiler, Samsun'da Bir Araya Geldi

Efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun ölümünün 56. yıl dönümünde, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu başpehlivan Recep Kara, gençlerle bir araya geldi.



19 Mayıs Gençlik Kampı'nda düzenlenen "Yaşar Doğu'nun Manevi Huzurunda Şampiyonlar ile Söyleşi" programında şampiyon güreşçiler, başarı hikayelerini anlattı.



Yaşar Doğu'nun örnek bir sporcu olduğunu belirten Recep Kara, genç sporculara, başarılı olmaları için hedeflerini belirlemeleri gerektiğini belirtti.



Recep Kara, sumoda Asya Şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov ile yaptığı gösteri maçına ilişkin, şunları kaydetti:



"190 kilo ağırlığında sumoda Asya şampiyonu karşısına çıktım. Aramızda 65 kilo fark vardı. Rakibimizi yenmeyi başardık. Biz farklı iki kültürü tanıtmaya geldik. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız Türk sporunu, güreşi, daha büyük kitlelere tanıtmaktı."



Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Rıza Kayaalp ise "Herkes ilkeleri doğrultusunda çok çalışırsa başarılı olur. Güreşe ilk başladığımda 4 yıl madalya alamamıştım. Şimdi ise 7 Avrupa, 6 dünya, 2 de olimpiyat madalyam var." diye konuştu.



Taha Akgül de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olimpiyatlarda daha başarılı olmak gerektiğini ifade etti.



Söyleşiye, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt da katıldı.



Söyleyişinin sonunda katılımcılara, araştırmacı yazar Ahmet Seven'in "Yaşar Doğu" adlı kitabı hediye edildi.