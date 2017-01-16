Efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun ölümünün 56. yıl dönümünde, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara, gençlerle buluştu. 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda düzenlenen "Yaşar Doğu'nun Manevi Huzurunda Şampiyonlar ile Söyleşi" programında şampiyon güreşçiler, başarı hikayelerini anlattı.
Şampiyon Güreşçiler Gençlerle Buluştu
Efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun ölümünün 56. yıl dönümünde, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara, gençlerle buluştu.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads