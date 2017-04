Şampiyon Eskrimciler, Ankara'ya Geldi

Belarus'ta düzenlenen U23 Eskrim Avrupa Şampiyonasında Türkiye adına tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa şampiyonu olan milli eskrimciler, Ankara'ya geldi.



Belarus'un başkenti Minsk kentinde düzenlenen U23 Eskrim Avrupa Şampiyonasında Türkiye adına tarihi bir başarı elde eden, bayan kılıç takımı sporcuları, yurda döndü. Saat 23.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen sporcular, Türkiye Eskrim Federasyonu yetkililerince karşılandı. Şampiyonada eskrimin devleri olarak tanımlanan ülkeleri alt eden milliler, Tablo 8'de Rusya ile karşılaştı. Bir ara 40-30 geriye düşen sporcular, maçın kalan kısmında rakibine sadece iki sayı verdi. Üst üste 15 sayı alarak bayan kılıçta ekol ülkelerden Rusya'yı 45-42 yenip yarı finale yükseldi. Yarı finalde ev sahibi Belarus'u 45-40 yenen bayan kılıç takımı, finalde eskrimin beşiği kabul edilen Fransa'yı 45-38 mağlup ederek takım müsabakalarında spor tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandırdı.



Melis Sarıçam, Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shcukla ve Fatma Zehra Köse'den oluşan bayan kılıç milli takımı elde ettiği bu şampiyonlukla Türk eskrim tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Aynı şampiyonada, erkek ferdi kılıç kategorisinde de Enver Yıldırım, bronz madalya kazanmıştı. Elde edilen başarı hakkında yazılı açıklama yapan Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, "Kadın eskrimcilerimiz büyük bir iş başarıp Avrupa Şampiyonu oldular. Takım kategorisinde elde edilen bu başarıyı, hem de Rusya ve Fransa gibi ekol ülkeleri yenerek elde ettiler. Türk eskrimi, artık Avrupa ve Dünya'da söz sahibi olmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.



Kendilerine destek veren herkese destek veren Fatma Zehra Köse, "Bizim için çok özel ve güzel bir güdü. Federasyonumuz adına, herkese bize bu yolda destek verdiği için çok teşekkür ederiz. Emeğimizin karşılığını alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu. Yaşadıkları mutluluğu kelimelerle ifade edemediğini dile getiren Melis Sarıçam, "Kelimelerle ifade edemeyeceği kadar çok mutluyuz. Şampiyonluk çok farklı bir duygu, o marşı orada okutmak. Bayrağımız en yükseğe çıkarmak çok farklı bir duyguydu. Kesinlikle bu başarının devam edeceğini düşünüyorum. Son dönemde gelen başarılarla birlikte, 2017 eskrimde Türkiye için çok başarılı bir sene oldu. İnşallah seneye daha da güzel başarılar elde edeceğiz. Gelecekteki hedefimiz, takım halinde 2020 olimpiyatlarında altın madalya" ifadelerini kullandı. Kimsenin inanmadığı bir süreçte başarıya imza attıklarının altını çizen Deniz Selin Ünlüdağ, "Çok mutluyum, hepimiz çok çalıştık, çok emek harcadık. Böyle bir başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyum, çünkü 'Yapamazsınız, onlar sizi yenecek güçte takımlar' dedikleri takımları yendik. Bunlar eskrimin devleri olarak görünen takımlar. Neredeyse kimse bize inanmıyordu, biz bu başarıyı elde edene kadar. Ailemiz, arkadaşlarımız, antrenörlerimiz bizi destekledi bu süreçte" diye konuştu. 2017'nin Türkiye eskrimi için altın bir sene olduğuna değinen Ünlüdağ, "Biz Budapeşte'de Gençler Dünya Kupası'nda üçüncü olarak bu turnuvaya başladık. Ardından İbrahim, Enver ve biz başarıya imza attık. Ben inanıyorum ki daha başarılı olacağız. Federasyon dışında eskrimin desteklendiğini göremiyorum. Onun dışında dışarıdan birine 'Eskrim' dediğinizde, 'O ne, birbirinize kılıç mı sokuyorsunuz' gibi şeyler söylüyorlar" dedi.



Ünlüdağ, havaalanının çıkış kapısında kendisini bekleyen anne ve babasını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Kızının elde ettiği başarıdan dolayı gururlu olduğunu belirten Tanju Ünlüdağ, "Çok gururluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun bir çalışmadan sonra böle bir başarının elde edilmesi ülkemiz adına çok gurur verici bir durum. Bir de madalyayı görünce tarif edemeyeceğim duygular içine girdim. İnşallah bundan sonraki başarılarda devam eder. 6 sene önce başladı, şimdi Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa'ya nazaran Türkiye'de eskrim sporu yaygın değil ama orada çok daha yoğun müsabaka yapıyorlar. Türkiye'de imkanlar çok kısıtlı. Maalesef Türkiye'de her şey futbol üzerinde dönüyor. Spor dediğiniz, malzemesinden tutun, seyahati her şeyi para. Parası olmayan insanların bu sporları yapabilmesi çok zor. Federasyon da yetişemez, devlet de yetişemez" ifadelerini kullandı. (CNR-GD) - ANKARA