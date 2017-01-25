Şampiyon Buz Hokeyciler Yurda Döndü

Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası finalinde Çin'i 2-1 yenerek şampiyon olan Türk milli takımı, İstanbul'a döndü.



Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde düzenlenen turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan milli takım kafilesini, Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Prof. Dr. Bülent Akay ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.



Burada şampiyon sporculara çiçek hediye eden Federasyon Başkanı Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcularının çok önemli bir başarı elde ettiğini anlattı.



Türkiye'nin buz hokeyinde önemli yatırımlar yaptığını belirten Akay, "Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Uzun zamandır Türkiye'nin buz hokeyinde özlediği bir başarıyı, tarihimizdeki en önemli başarıyı gerçekleştirdiler. Tüm Türkiye'ye güzel bir hediye verdi çocuklarımız. Onları yürekten kutluyorum. Çok daha iyi başarılar gelecek inşallah" dedi.



Akay, federasyon olarak daha büyük başarılar için çalıştıklarını söyledi.



"Sporcularımız, ülkemizin içinde bulunduğu bir dönemde büyük mutluluk yaşattılar" diyen Akay, "Türk sporcusuna imkan verildiğinde neler yapabileceğini dünyanın bir diğer ucunda Yeni Zelanda'da gösterdiler. Namağlup bir şekilde şampiyon olmayı başardılar. Bu başarı A Milli Takım'a da yansıyacaktır. Yine büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



-"Çok istedik ve şampiyon olduk"-



Milli Takım Antrenörü Keith Mc Adams ise turnuvaya özveriyle hazırlandıklarını ve şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.



Adams, son 3 yıldır milli takım bünyesinde görev yaptığını belirterek, "Başarımızın en önemli sebebi federasyonumuzun ve takımın büyük bir uyum içinde çalışmasıdır. Çok zorlu maçlar oynadık. Yeni Zelanda ve Çin karşısında çok zorlu maçlara çıktık ancak kazanmayı başardık" şeklinde konuştu.



Türkiye'ye güzel bir armağan vermek için mücadele ettiklerini anlatan Milli Takım Kaptanı Emrah Savaş da zorlu bir turnuvayı şampiyon olarak tamamladıklarını dile getirdi.



"Turnuvaya giderken şampiyon olacağımıza inanıyordum" diyen Savaş, şöyle konuştu:



"Buradan ayrılırken terör olayları yaşanıyordu. Bu başarı halkımızın yüzünü güldürdüyse, sevindirdiyse ne mutlu bize. Çok istedik ve şampiyon olduk. İnancımızı hiçbir zaman yitirmedik. Yarı finalde Yeni Zelanda karşısında 2-0 geriye düştüğümüzde bile mücadeleyi bırakmadık. İnancımız tamdı ve bunu sahaya yansıttık. Çok şükür Çin'i de mağlup ederek şampiyon olduk."