Şampiyon Boyalıca İlkokulu

Bursa'nın İznik ilçesinde ilkokullar 4. sınıflar arasında düzenlenen futbol turnuvasının kazananı İznik Boyalıca İlkokulu oldu.



Yarı finalde Kılıçarslan İlkokulu'nu 3-1 yenerek finale yükselen Boyalıca İlkokulu, final müsabakasında ise Selçuk İlkokulu'nu yine 3-1'lik sonuçla yenerek şampiyon oldu. Kupayı İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Semerci minik öğrencilere verdi. Semerci, öğrencileri başarılardan dolayı tek tek tebrik etti. Boyalıca İlkokulu, Bursa genelinde yapılacak turnuvada İznik'i temsil edecek. - BURSA