Şampiyon Beşiktaş Mogaz Kupayı Kaldırdı

Erkekler Hentbol Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz, üst üste 9. kez kazandığı kupasını törenle aldı.



BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan Süper Lig'in son hafta maçında Siyah-beyazlılar, Maliye Piyango ekibini 38 - 33 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Mogaz'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu verdi. Oyuncular, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.



Öte yandan jübile yapan Ivan Nincevic ile Beşiktaş Mogaz Takımı ile sözleşmesi sona eren Predrag Dacevic'e plaket takdim edildi.



Kupa töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.



İSTANBUL / DHA