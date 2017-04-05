Şampiyon Belli Oldu

Düzce Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen ve bu yıl 12. Yapılan merkez ortaokullar arası Genel Kültür ve Bilgi yarışmasında ipi göğüsleyen okul Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip okulu oldu.



İki ay süren Genel Kültür yarışması tamamlandı. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Genel Kültür ve Bilgi yarışmasının finaline Hürriyet Ortaokulu, Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafa Kemal Ortaokulu katıldı. Düzce Belediyesi Kültür merkezi Celil Yağız salonunda yapılan yarışmaya Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İl milli eğitim müdürü Murat Yiğit, şube müdürleri, yarışmaya katılan okulların öğretmen ve öğrencileri katıldı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışmada Mehmet Zahit Kevseri, İmam Hatip okulu uzatmalı sorulara kaldılar. Yarışmayı kazanan taraf 90 puanla Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu oldu. İkinciliği Mustafa Kemal Ortaokulu, Üçüncülüğü ise Hürriyet Ortaokulu aldı. Yarışma sonunda dereceye giren okullara ödülleri Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve protokol üyeleri tarafından verildi. Birinci gelen okulun örencilerine 1500'er lira, İkinci gelen okulun öğrencilerine 1000'er lira, üçüncü gelen okulun öğrencilerine ise 750'şer lira verildi. - DÜZCE