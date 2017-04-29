Şampiyon Ankaragücü Kupasını Aldı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1. Lig'e yükselen Ankaragücü, kupasını TFF Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Usta'nın ellerinden aldı.



İBRAHİM USTA YUHALANDI



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup son hafta maçında MKE Ankaragücü, evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.



Karşılaşma sonrası düzenlenen kupa töreninde bir konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Usta, Ankaragücü camiasını kutlayarak, en kısa sürede Süper Lig'e çıkma dileğinde bulunduğu sırada "Taraftarlar sahipsiz Ankara" sloganları ile Usta'yı protesto etti. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ise yaptığı çağrıda, taraftarın sakin olması ve en mutlu günde yuhalama olmamasını istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Yönetimin, teknik kadronun ve futbolcuların madalya alması



Kupa töreni



Sahaya giren taraftarlar



Maç sonu detaylar



HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA / DHA