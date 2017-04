Samiri Yahudilerinin "Hamursuz Bayramı" Kutlamaları

Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Samiri Yahudileri, Hamursuz (Pesah) Bayramı'nın son gününde hacı olmak için Gerizim Dağı'na çıktı.



Ortadoğu'nun gizemli topluluklarından biri olan Samiri Yahudileri, diğer bayramlarında olduğu gibi başlarına taktıkları geleneksel kırmızı fesleri ve giydikleri beyaz uzun elbiseleriyle Nablus'taki Gerizim Dağı'na gelerek hacı oldu.



Hamursuz Bayramı'nda diğer Yahudilerin kurban kesmemesine karşın, bayramı kurban keserek karşılayan Samiriler, bugün de güneş doğmadan önce çıktıkları Gerizim Dağı'nda bayramın son gününü kutladı.



Samiri Yahudileri kimdir?



Tevrat'ın sadece ilk 5 kitabını (Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye) kabul eden Samiriler, kutsal şehir olarak Kudüs'ü değil Gerizim Dağı'nın bulunduğu Filistin'in Nablus kentini tanıyor.



Müslümanlara göre Hazreti Muhammed'in Miraca yükseldiği ve "semaya açılan kapı" olan Mescid-i Aksa'nın içindeki Kubbetu's Sahra Camisi'nin içinde yer alan kaya, Samirilere göre Gerizim Dağı'nın üstünde bulunuyor.



Nablus ile İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Holon beldesinde yaşayan ve sayıları ancak 800'ü bulan Samiriler, Hamursuz Bayramı'nda olduğu gibi Hasat ve Sukot (Arş) bayramlarında da Gerizim Dağı'na çıkarak hac yapıyor.



Samiriler, 3 bin 600 yıllık ceylan derisine yazılı orijinal Tevrat'ın kendilerinde olduğuna inanıyor.



Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiğine inanan Samiriler, kendilerinin Hazreti Yakub'un 12 oğlundan Hazreti Yusuf'un torunları olduklarını kabul ediyor.



İbadet şekilleri Müslümanlarla benzerlikler taşıyan Samiriler, günlük yaşamlarında Arapça konuşurken, ibadetlerinde klasik İbraniceyi kullanıyor. Ayrıca ibadetlerinde secde ve rüku olan Samirilerin ibadethanelerinde masa veya sıra bulunmuyor.