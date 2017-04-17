Samiri Yahudilerinin Hamursuz Bayramı

Ortadoğu'nun en köklü dini cemaatlerinden biri olan Samiriler, Hamursuz (Pesah) Bayramı dolayısıyla Filistin'in Nablus kentinde kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na çıkarak ibadetlerini yerine getirdi. Samiriler, diğer bayramlarında olduğu gibi dağa beyaz entari ve kırmızı fesleriyle çıktı.