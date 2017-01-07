Samir Nasri'ye Uyuşturucu Şoku!

Fransız futbolcunun geçtiğimiz günlerde gittiği Drip Doctore adlı terapi kliniğinin uyuşturucu tedavileri yaptığı ve bu yüzden de Nasri'nin İspanya Anti Doping Ajansı'nın soruşturmasına dahil edildiği belirtildi.

Samir Nasri'ye Uyuşturucu Şoku!






Fransız futbolcunun geçtiğimiz günlerde gittiği Drip Doctore adlı terapi kliniğinin uyuşturucu tedavileri yaptığı ve bu yüzden de Nasri'nin İspanya Anti Doping Ajansı'nın soruşturmasına dahil edildiği belirtildi.



Kliniğin kullandığı ilaçların 1 litreden fazla hidrat içerdiği, WADA kurallarının ise bu maddenin kullanımı için sınır getirdiği ifade edildi.



Nasri'nin kanında da WADA kurallarına aykırı bir değere rastlanırsa, Fransız futbolcu 4 yıl futboldan men cezası ile karşı karşıya kalabilir.



Kaynak: Sabah







<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Samir Nasri, Uyuşturucu, İspanya, Doping, Futbol, Sabah, Ceza, Sel
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads