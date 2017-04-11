Şamil Yazan'ın "Kozan Sancağında Ermeni Faaliyetleri" Kitabı Çıktı

Çukurova üzerine çalışmaları ile tanınan tarihçi Şamil Yazan, Osmanlının son zamanlarında Kozan Sancağında yaşayan Ermenililerin siyasi faaliyetlerini inceleyen "Kozan Sancağında Ermeni Faaliyetleri" isimli kitabını yayınladı.



Şamli Yazan, kitabın Adana Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yayınlandığını belirterek, "Kitap 342 sayfa olup dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kozan sancağı anlatılmaktadır. İkinci bölümde 1865 ile 1909 yılların arasında Ermenilerin siyasi faaliyetleri anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde birinci Dünya Savaşı sırasında Kozan Sancağında yaşayan Ermenilerin siyasi faaliyetleri anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde Milli Mücadele yıllarında Ermenilerin siyasi faaliyetleri ve Fransızlarla işbirliği anlatılmaktadır" dedi.



Şamil Yazan kitabın Ermeni sorununa katkı sağlayacağını belirterek Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Ceyhan tarihine ışık tutacağını söyledi. - ADANA