Şamil Tayyar, "Yeni anayasada da meclis ve Cumhurbaşkanının seçime götürme yetkileri birbirlerine karşı bir dengedir"



GAZİANTEP - AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Yeni sistemdeki Cumhurbaşkanı ve meclisin birbirini seçime götürme hakkını soğuk savaş dönemindeki Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik devletleri'ne benzetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, referandum çalışmaları kapsamında halıcılar sarayı esnafıyla toplantıda bir araya geldi. Esnafa yeni sistem ile ilgili bilgiler veren Tayyar, Cumhurbaşkanı ve meclisin birbirlerini seçime götürme yetkisinin soğuk savaş dönemindeki Sovyetler Birliği ve Amerika'ya benzediğini söyledi.

Milletvekili Tayyar meclis ve cumhurbaşkanının birbirine karşı seçime götürme yetkilerini soğuk savaş dönemindeki Sovyetler Birliği ve Amerika'ya benzeterek, "Soğuk savaş döneminde her iki devletinde nükleer silahları vardı birbirlerine karşı bir denge olarak kullandığını ama hiçbir zaman bir birlerine karşı kullanmadılar. Yeni anayasada da meclis ve Cumhurbaşkanının seçime götürme yetkileri birbirlerine karşı bir dengedir" dedi.

Darbelerin engellenmesi

Bir daha darbelerin yaşanmaması için atılan adımlar hakkında bilgiler veren Milletvekili Tayyar, "Bir daha darbelerin yaşanmaması için bazı adımlar attık. Bunlardan biri askeri liseleri kapattık. Çünkü bu liselerde o çocuklara öğretilen kendisini geleceğin genelkurmayı değil, Cumhurbaşkanı olarak görmesine yönelik eğitimler veriliyor. Bu liselerde siviller aşağılayıcı bir unsur olarak gösteriliyor. Onlara göre sivillerin kafası çalışmaz. Ülke kötüye gittiğinde müdahale eder ve ülkeyi yönetiriz mantığı mevcut" diye konuştu.

(LO-SD-