Şamil Tayyar: Kendilerini Kodeste Bulurlar

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar " Gezi olayları gibi sokaktan iktidar devşirmeyi düşünüyorlarsa avuçlarını yalayacaklarını ve kendilerini kodeste bulacaklarını hukuk bilmesi görmesi ve anlaması gerekir." dedi.

Şamil Tayyar: Kendilerini Kodeste Bulurlar

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar"Gezi olayları gibi sokaktan iktidar devşirmeyi düşünüyorlarsa avuçlarını yalayacaklarını ve kendilerini kodeste bulacaklarını hukuk bilmesi görmesi ve anlaması gerekir." dedi.

detaylar: http://beyazgazete.com/haber/2017/4/19/samil-tayyar-kendilerini-kodeste-bulurlar-3834375.html

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