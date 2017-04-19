Şamil Tayyar: Kendilerini Kodeste Bulurlar
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar " Gezi olayları gibi sokaktan iktidar devşirmeyi düşünüyorlarsa avuçlarını yalayacaklarını ve kendilerini kodeste bulacaklarını hukuk bilmesi görmesi ve anlaması gerekir." dedi.
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar"Gezi olayları gibi sokaktan iktidar devşirmeyi düşünüyorlarsa avuçlarını yalayacaklarını ve kendilerini kodeste bulacaklarını hukuk bilmesi görmesi ve anlaması gerekir." dedi.
detaylar: http://beyazgazete.com/haber/2017/4/19/samil-tayyar-kendilerini-kodeste-bulurlar-3834375.html