Şamil Tayyar'dan Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısına Sert Tepki

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar'ın, sosyal paylaşım sitelerindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren videosunu paylaşarak, "Reisi Almanya lehine ihanetle suçlayan hadsiz, 15 Temmuz'dan sonra atanmış! Ey YÖK yatacak yerin yok" yorumunu yaptı.



Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı twitterden, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hilmi Bayraktar'ın bir başka sosyal medyada yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren videosunu paylaşarak tepki gösterdi. Tayyar paylaşımında, "Reise gayri milli Almancı diyen hadsiz Gaziantep Üniversitesi'nde rektör yardımcısı. Reisi Almanya lehine ihanetle suçlayan hadsiz, 15 Temmuz'dan sonra atanmış! Ey YÖK yatacak yerin yok" ifadelerini kullandı.



YÖK'e çağrıda da bulunan Tayyar, "Reise hain diyen hadsize ve ona rektör yardımcılığı yolunu açan şerefsize gereğini yapmak, YÖK'ün şeref borcudur. Çamurunuzda boğulacaksınız" ifadelerini kullandı.



Tayyar, yeni yayımlanan KHK'larda yurtdışına kaçan ve 'yurda dön' çağrısına uymayanların vatandaşlıktan çıkarılması ile ilgili yaptığı paylaşımda ise, "Yurduna ihanet eden dönmesin, yurtsuz kalsın, çağrı bile fazla" paylaşımını yaptı. - GAZİANTEP