Şamil Tayyar: Aziz Yıldırım'ın Evet Oyu Kullanacağına İnanmıyorum.

Şamil Tayyar: Aziz Yıldırım'ın evet oyu kullanacağına inanmıyorum.

Şamil Tayyar: Aziz Yıldırım'ın evet oyu kullanacağına inanmıyorum....

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Milletvekili Tayyar, Aziz Yıldırım, Şamil Tayyar
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