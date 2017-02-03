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Şamil Tayyar: Aziz Yıldırım'ın Evet Oyu Kullanacağına İnanmıyorum.
Şamil Tayyar: Aziz Yıldırım'ın Evet Oyu Kullanacağına İnanmıyorum.
3 Şubat 2017 Cuma 04:09
Şamil Tayyar: Aziz Yıldırım'ın evet oyu kullanacağına inanmıyorum.
Şamil Tayyar
:
Aziz Yıldırım
'ın evet oyu kullanacağına inanmıyorum....
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