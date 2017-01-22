Samet Aybaba Süper Lig'e Geri Dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün akşam sahasında 1-0 mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verilmişti. Bu kararın ardırdanteknik direktör arayışları da başladı.

Bursaspor'da gündeme gelen ilk isim Yeşil-beyazlılarınşampiyon olduğu dönemde Ertuğrul Sağlam'ın yardımcılığını yapan Mutlu Topçu oldu.

En son Gaziantepspor'u çalıştıran Topçu ile görüşen yönetim, daha sonra bu kararından vazgeçti. Şimdi ise gündeme gelen isim Samet Aybaba oldu. Bursaspor yönetiminin tecrübeli teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.

Bursaspor'unyeni teknik direktörü en kısa süredeaçıklaması bekleniyor.CNN