Samek'lerde İkinci Dönem Kayıtları Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (SAMEK) ikinci dönem kayıt işlemlerinin başladığı bildirildi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurslardaki ilk yarıyıl eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.



İkinci dönem için kayıt işlemlerine başladıklarını belirten Aktürk, "82 branşta, 7 bin kursiyerle birinci dönemi kapatmaya hazırlanıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ikinci dönemde SAMEK'lere bekliyoruz." diye konuştu.



Aktürk, SAMEK'lerde oldukça verimli bir dönem geçirildiğini ifade ederek, "Sakarya halkının kurslarımıza gösterdiği yoğun ilginin ikinci dönemde de süreceğine inanıyoruz. Bu ilgiye karşılık verebilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci dönem kayıtlarımız 22 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Kayıtlarımız kurs merkezlerinden, mesai saatleri içerisinde kimlik bilgileriyle kesin olarak yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.



Aktürk, kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 444 40 54 numaralı telefonu arayabileceğini sözlerine ekledi.