Samed Yeşil, Yunanistan Ligi'ne Gitti

Adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Samed Yeşil, Yunanistan Ligi takımlarından Panionios'la prensip anlaşmasına vardı.
LIVERPOOL'DAN SONRA BOŞTA KALDI
Son olarak İsviçre takımlarından Luzern'de forma giyen Samed Yeşil, Liverpool'la sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalmıştı. 22 yaşındaki futbolcu yaşadığı talihsiz sakatlıkların ardından Yunan ekibi Panionios'la anlaştı.
Almanya alt yaş kategorilerinde forma giyen Türk futbolcu özellikle 17 yaş altı takımında çıktığı 22 maçta attığı 20 golle dikkati çekmişti.