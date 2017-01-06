Samed Kartal Büyükşehir Belediyespor'da

Manisa Büyükşehir Belediyespor bir süredir temas halinde olduğu tecrübeli oyuncu Samed Kartal'ı kadrosuna kattı. Antalya kampına katılan 28 yaşındaki oyuncuyla bir buçuk yıllık anlaşma sağlandı.



Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekip kanatlarda ve forvet arkasında görev yapan tecrübeli oyuncu Samed Kartal'ı renklerine bağladı. Takımın Antalya kampına katılan Kartal, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Tolga Tunç Çalışkan ve Metin Memiş'in katıldığı törende, kendisini bir buçuk yıllığına yeşil-beyazlı camiaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan tecrübeli oyuncu kendisine çok sayıda kulüpten teklif geldiğini belirterek, "Ben tercihimi Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yana kullandım. Yeni kulübümün hedefleri ve bana olan yaklaşımları transferimde belirleyici oldu. Takımımın başarısı için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olması. hem benim açımdan, hem de kulübümün açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum. inşallah sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" dedi.



"Samed, beklentilerimizi boşa çıkarmayacaktır"



İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan, Samed Kartal'ın inandıkları ve güvendikleri bir oyuncu olduğunun altını çizerek, "Samed beklentilerimizi boşa çıkarmayacaktır. Takımımıza fayda sağlayacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah katkısıyla sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız. Hayırlı olsun" diye konuştu.



Futbola Beşiktaş'ın alt yapısında başlayan Samed Kartal, geride kalan süreçte önemli takımlarda forma giydi. Sivasspor, Göztepe, Balıkesir ve Malatyaspor gibi üst liglerde mücadele eden takımlarda ter döken tecrübeli oyuncu, sağ-sol kanatlarda ve forvet arkasında görev alabiliyor. - MANİSA